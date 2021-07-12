Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 12 июля: в городе образовались шестибалльные заторы

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 12 июля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Варфоломева, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Мечникова, улице Нансена, улице Немировича-Данченко, улице Цезаря Куникова, улице Ларина, улице Зоологической, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Международная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, Орбитальная, Беляева, Бодрая, а также по проспекте Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Чистопольская, Троллейбусная, 1-й Конной Армии, Щаденко переулке Сальском. Кроме того, с трудом можно проехать по проспектам Шолохова и 40-летия Победы.

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