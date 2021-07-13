Новый светомузыкальный фонтан появится в Ростове на Аллее роз

Если Аллею роз не приведут в порядок, благоустройством займётся город Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове на Аллее роз появится новый светомузыкальный фонтан. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко. Такое заявление чиновник сделал после жалобы местных жителей.

- Удручающее состояние существующего фонтана стало поводом для обращения ко мне на личный прием жителей Советского района. Несмотря на то, что капремонт проводился в 2014 году, сейчас объект действительно находится в неудовлетворительном состоянии. Причина - ненадлежащий уход районных служб. Аллея роз также сейчас в плачевном состоянии, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации поручил подчиненным выяснить, почему эту территорию в свое время передали бизнесу. Алексей Логвиненко подчеркнул, что «если Аллею роз не приведут в порядок, благоустройством займётся город».

- Что касается фонтана, то его передадут на баланс городских служб. Департамент ЖКХ и энергетики разработает дорожную карту по реконструкции объекта. Мы не просто отремонтируем существующий, а построим современный, светомузыкальный фонтан. Опыт создания таких объектов у нас есть, - добавил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Также в микрорайоне Суворовский накануне открыли новый МФЦ. Теперь ростовчанам доступно более 270 государственных и муниципальных услуг.

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