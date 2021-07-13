Василий Голубев: «План вакцинации выполнили уже на 40% в Ростовской области»

В пиковые дни за сутки прививали около 23 тысяч человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области план вакцинации выполнили уже на 40%. Об этом в телепрограмме «О главном» сообщил губернатор Василий Голубев.

- В последнюю неделю темпы прививочной кампании заметно увеличились, мы видим неплохую динамику. Если попробовать перевести это в цифры, то сегодня более 800 тысяч человек получили первую дозу вакцины, более 525 тысяч - вторую. Это более 40% вакцинированных, - рассказал Василий Голубев.

Глава региона добавил, что за последнее время в пиковые дни количество людей, сделавших прививки за сутки, составляло около 23 тысяч человек. При этом перебои в поставками препаратов все же фиксируются.

- Поступали сообщения о перебоях. Действительно, такие ситуации случались, но это не означает, что у нас нет лекарств. Обычно запасы рассчитаны на 5-7 дней, - подчеркнул губернатор Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове начали массово продавать фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19 (подробности)

Главный санврач Дона: «Молодежь от 18 до 35 лет легкомысленно относится к вакцинации» (подробности)