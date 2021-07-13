Василий Голубев подтвердил информацию о перебоях с вакциной

В Ростове действительно есть перебои с вакциной. Фото: правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы "О главном" подтвердил информацию о том, что проблемы с вакциной в регионе действительно возникли проблемы с вакциной и рассказал о них подробнее.

В настоящее время в донском крае резко возросли темпы вакцинации. На данный момент прививки против коронавируса сделали более 800 тысяч человек. Иногда в сутки спасительный укол удается сделать примерно 23 тысячам человек. Но в регионе возможно еще больше увеличить эти показатели.

- Поступали сообщения о перебоях с вакциной. Действительно, такие ситуации случались, но это не означает, что у нас нет лекарств, - сообщил губернатор.

Василий Голубев отметил, что запасы вакцины обычно рассчитаны на 5-7 дней. По словам главы региона, органам управления здравоохранения нужно оперативно реагировать на ситуацию с вакциной, а не в момент, когда она закончилась.

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