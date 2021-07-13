Областной инфекционный центр в Ростове готов на 95%

Инфекционную больницу начали строить летом 2020 года. Фото: сайт правительство РО

Сейчас работы по возведению областного инфекционного центра в Ростове находятся в завершающей стадии. Объект готов уже на 95%. Такое заявление в телепрограмме «О главном» сделал губернатор Василий Голубев.

- Строительная готовность сегодня чуть больше 95%. Идет завершающий этап, который является очень важным. Я на это обратил внимание и строителей, и медиков, которые уже начали активно заниматься комплектованием оборудования. Все нужно проработать до мелочей. Донской инфекционный центр, которого никогда не было в области, должен быть сделан на самом высоком уровне. Рассчитываю, что в июле наши строители все-таки свою основную часть работы выполнят и отдадут объект на приемку в эксплуатацию, - прокомментировал Василий Голубев.

Инфекционную больницу начали строить летом 2020 года. Всего должны возвести 9 корпусов общей площадью 33 тысячи кв метров. Патологоанатомическое отделение в 1000 кв. метров, пищеблок, лечебно-консультативный корпус и детский инфекционный корпус на 100 коек.

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