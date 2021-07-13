Василий Голубев: «Канатная дорога в Ростове - уникальный проект»

Василий Голубев не считает канатку мифическим проектом. Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев прокомментировал проект строительства канатной дороги в Ростове. Свое мнение по этому вопросу глава региона озвучил в телепрограмме «О главном».

- Первое наше общение на тему канатной дороги было два года назад. Мы тогда только размышляли над идеей. Сейчас появились некоторые из инвесторов, которые активно входят в вопрос, связанный с созданием этого объекта. Более того, появились те, кто готов проектировать и строить, в том числе и за деньги, как инвесторы. Насколько мне известно, проект планировки уже подписали в городе, но это еще только проектирование объекта, - сказал губернатор Василий Голубев.

Глава региона отметил, что этот проект «может быть абсолютно уникальным».

- Судя по эскизам, канатку протянут от Театральной площади. Она будет выходить на левобережную зону. Одну из остановок планируют на Зеленом острове. Левобережная зона будет развиваться. Это не мифический объект он абсолютно реален, он даже небольшой по времени. Необходима разворотливость и активность властей, прежде всего муниципальных, конечно, при поддержке областных. Я этому буду этому способствовать в будущем, - прокомментировал Василий Голубев.

Также вполне реализуемым, но довольно финансоемким назвал губернатор проект ростовского метро.

- Считаю, что и ростовское метро это тоже не мифический проект. Просто надо понимать, что такое метро. Некоторые считают, что оно должно быть по проектам 1970 годов, когда-то планировалось в Ростове. Вот это мифический проект. А если говорить о современных вариантах развития рельсового транспорт, то метро бывает и комбинированным, и скоростным. Мы продолжаем над этим работать. Это сложный и финансоемкий проект, - пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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