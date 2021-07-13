В Волгодонске из-за инсульта у водителя произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

Водителю Renault Arkana стало плохо за рулем. Фото: отдел пропаганды УГИБДД
В Волгодонске 25 и 51-летнего пешеходов зажало между машинами. Это произошло сегодня, 13 июля, во время массовой аварии на улице Черникова, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Предварительно, водителю Renault Arkana стало плохо за рулем, у него произошел инсульт. Из-за этого мужчина не смог вовремя затормозить, и его авто врезалось в припаркованную Mazda 6. Эта машина в свою очередь по инерции ударила Chevrolet Lacetti. А уже Chevrolet и придавило двух человек к Renault Fluence.
- Сейчас автоинспекторы уточняют детали ДТП, проводится проверка, - прокомментировали в ГИБДД.
Ранее на трассе Волгоград - Каменск погиб водитель легковушки. Его машина столкнулась с грузовиком MAN.
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