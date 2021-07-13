Еще 321 случай COVID-19 подтвердили в 47 территориях Ростовской области

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 1886 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 321 случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,2. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2454. Об этом сегодня, 13 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 47 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 119. На втором месте находятся Таганрог и Сальский район, там по 12 заболевших, в Азове и Аксайском районе - по 11.

В городе Гуково подтвердили 9 случаев коронвируса, в Новошахтинске - 8, в Веселовском районе - 7, в Батайске, Егорлыкском и Миллеровском районах - по 6.

Меньше всего заболевших - по 1 - в Каменске-Шахтинском, Зимовниковском, Куйбышевском, Мартыновском, Милютинском, Октябрьском, Орловском, Чертковском и Шолоховском районах.

Среди новых заболевших 38,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,3% - от 46 до 65 лет, 13,1% - от 66 до 79 лет, 4,4% - старше 80 лет, 9,3% - дети.

Лечение в стационарах получают 2415 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 39 человек, на неинвазивной ИВЛ – 275.

За прошедшие 24 часа в регионе зарегистрировали еще 19 умерших от COVID-19. Это 10 женщин 57, 60, 63, 66, 80, 82, 83, 84 лет, а также 9 мужчин 37, 46, 58, 70, 71, 75, 83, 85 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, жертвами COVID-19 в области стали 4854 человека.

На сегодняшний день 532 251 человек сделали прививку от коронавируса, за сутки - 7351. Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что план вакцинации в регионе уже выполнили на 40%.

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