Амфитеатр, танцпол и ретротрамвай: как изменится парк Горького в Таганроге

По обновленной отдыха намерены запустить трамвай. Фото: сайт администрации Таганрога

В Таганроге планируют благоустроить сквер парка имени Горького. На площадке собираются заасфальтировать дорожки, установить скамейки, оборудовать танцевальную зону и даже построить двухсторонний амфитеатр. Эту территорию должны открыть до конца июля, работать она будет до ноября 2021 года, сообщают местные власти.

- Это один из старейших парков России, объект культурного наследия регионального значения. Благоустройство танцевальной площадки, которое «Синара-ГТР Таганрог» планирует выполнить, сделают место более комфортным и интересным как для жителей, так и для гостей города, - подчеркнул глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

Кроме того, отдельное внимание в обновленной зоне отдыха уделят будущему электротранспорту. Подготовят выставочные стенды с информацией об истории Таганрогского трамвая. Также посетители смогут увидеть ретротрамвай, выпущенный в 1966 году. Внутри старый вагон обустроят под детскую комнату.

Ранее в городе договорились о модернизации трамвайной сети. В рамках концессионного соглашения должны привести в порядок 45 км путей и установить 80 остановок. Также закупят 60 новых единиц электротранспорта. Речь идет о низкопольных составах, первые 10 машин обещают поставить уже до конца этого года. Все работы намерены выполнить в два этапа, финал - сентябрь 2022 года.

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