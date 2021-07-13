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Общество13 июля 2021 13:34

Власти Ростова: «Лифты на Ворошиловском мосту работают в штатном режиме»

Подъемники открывают по выходным и в праздничные дни
Ангелина СКИБА
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Лифты впервые запустили в мае 2018 года. Фото: сайт администрации Ростова

Лифты впервые запустили в мае 2018 года. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове на Ворошиловском мосту все четыре панорамных лифта находятся в исправном состоянии и работают в штатном режиме. Об этом сообщили городские власти.

Кабинки и все механизмы проверили еще в минувшие выходные. Жителям и гостям города напоминают: лифты работают только по выходным, в праздничные дни и во время спортивных и культурных мероприятий с 10 до 23 часов.

Лифты впервые запустили в мае 2018 года, в преддверии Чемпионата мира по футболу. Тогда график и время работы были такими же. Ранее уже привлекали подрядчика для ремонта подъемников.

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