Лифты на Ворошиловском мосту снова вернут в рабочее состояние

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:54:29+03:00

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В донской столице на Ворошиловском мосту снова заработают лифты. В ближайшее время там планируется провести пуско-наладочные работы четырех лифтов. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В настоящее время дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры ведет поиски подрядчика, который будет производить работы по восстановлению, пуско-наладке и подготовке четырех лифтов к ежегодному техническому освидетельствованию на мостовом переходе через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта. Общая стоимость контракта составляет 1,8 миллиона рублей.

Планируется, что лифты начнут свою работу 31 октября 2020 года. Победитель будет выбран 19 июня.

Напомним, что лифты на Ворошиловском мосту запустили в мае 2018 года, когда был открыт парк «Левобережный» в преддверии Чемпионата мира по футболу. Но стоит отметить, что устройства работали только в выходные дни и по праздникам с 10;00 до 20:00 с мая по сентябрь.

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ИСТОЧНИК KP.RU