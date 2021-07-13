Главный санврач Дона рассказал, когда пойдет на спад волна заболеваемости COVID-19

Сейчас у заболевших выявляют индийский дельта-штамм Фото: ИВАНОВА Диана

Главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев в эфире «Дон-ТР» спрогнозировал срок, после которого волна заболеваемости COVID-19 в регионе пойдет на спад.

- На мой взгляд, мы будем находиться в сложной ситуации в ближайшие 3-4 недели. Пока все вместе не примем необходимые меры по соблюдению ограничений и не привьемся, риски дальнейшего развития эпидемии будут оставаться высокими, - сказал руководитель управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Также глава ведомства подчеркнул, что в Ростовской области ситуация лучше, чем, например, в Москве или Санкт-Петербурге «благодаря сбалансированному постановлению в отношении ограничительных мер».

- Считаю, что тот комплекс мероприятий, который проводился в области, позволяет нам быть на уровень ниже, чем указанных субъектах. Да, мы на сегодня видим определенный подъем. Да, мы видим напряжение, но вместе с тем темпы прироста заболеваемости в Ростовской области значительно ниже. Кроме того, растут темпы вакцинации, - подчеркнул Евгений Ковалев.

Также санврач региона рассказал о том, что в сейчас у заболевших выявляют индийский дельта-штамм. Об этом специалист также ранее отчитался на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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