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Общество13 июля 2021 15:58

В Ростове приостановили продажу имущества из недостроенного отеля Sheraton

Аукцион должны были провести 14 июля
Ангелина СКИБА
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Всего собственник планировал выручить 100 тысяч рублей

Всего собственник планировал выручить 100 тысяч рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове Арбитражный суд приостановил продажу помещений и различной техники из недостроенного отеля Sheraton. Речь идет об имуществе, которое сейчас принадлежит компании «Лира». Организация решила пустить с молотка одним лотом все, что имеется в наличии, передает портал 1rnd.ru.

Всего планировали выручить 100 тысяч рублей. Однако эту идею не одобрил конкурсный управляющий по банкротству банка, более 50% которого принадлежат той же «Лире». Выяснилось, что общую оценку имущества отеля собственник не проводил, а заявленная на торги сумма была сильно занижена.

Имущество знаменитого ростовского недостроя выставили на торги в начале июня 2021 года. Аукцион собирались провести 14 июля. Всем желающим предлагали приобрести комнаты и помещения, которые находятся на 1-17 этажах здания. Также распродавали мебель, кухонное и гостиничное оборудование.