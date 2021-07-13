В Ростове приостановили продажу имущества из недостроенного отеля Sheraton

Всего собственник планировал выручить 100 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове Арбитражный суд приостановил продажу помещений и различной техники из недостроенного отеля Sheraton. Речь идет об имуществе, которое сейчас принадлежит компании «Лира». Организация решила пустить с молотка одним лотом все, что имеется в наличии, передает портал 1rnd.ru.

Всего планировали выручить 100 тысяч рублей. Однако эту идею не одобрил конкурсный управляющий по банкротству банка, более 50% которого принадлежат той же «Лире». Выяснилось, что общую оценку имущества отеля собственник не проводил, а заявленная на торги сумма была сильно занижена.

Имущество знаменитого ростовского недостроя выставили на торги в начале июня 2021 года. Аукцион собирались провести 14 июля. Всем желающим предлагали приобрести комнаты и помещения, которые находятся на 1-17 этажах здания. Также распродавали мебель, кухонное и гостиничное оборудование.