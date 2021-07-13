Роспотребнадзор: «Черные сертификаты» от COVID-19 - медвежья услуга»

За фальшивки могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Торговлю «черными сертификатами» от COVID-19 прокомментировал главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев. Он озвучил свое видение ситуации сегодня, 13 июля, на онлайн-брифинге.

- Моя позиция по этому следующая: каждый должен заниматься своим делом. Если кто-то позволяет себе выпускать «черные сертификаты», то этим должны заниматься правоохранительные органы. В той части, где при проверке мы можем усомниться в действительности выданного сертификата, то материалы обязаны по закону направлять в полицию. Если такие факты нами будут устанавливаться, мы, конечно же, это будем делать незамедлительно, - прокомментировал Евгений Ковалев.

- Выдача фальшивых сертификатов - медвежья услуга как для конкретного человека, так и для всех, кто его окружает, - подчеркнул глава управления Роспотребнадзора.

Ранее в правительстве области напомнили, что за фальшивые ковидные сертификаты могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму.

- За изготовление поддельных документов, их предъявление и использование наказывают по уголовной статье, которая влечет штрафные санкции или арест до полугода. Но, если человек предъявит фиктивный сертификат на работе, а потом заразит других людей, применяться уже может и иная статья - «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Тогда нарушителю грозят крупный штраф, лишение свободы до 2 лет, а также принудительные работы. Все будет зависеть от последствий и различных нюансов, связанных с конкретной ситуацией, - сообщил глава управления информполитики донского правительства Сергей Тюрин.

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