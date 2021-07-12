В Ростове начали массово продавать фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19

За фальшивые ковидные сертификаты могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области после введения обязательной вакцинации от COVID-19 активизировались продавцы фальшивых сертификатов. Получить эту «корочку» сейчас довольно просто, подтверждают жители региона. Тем более, что нарушители уже сами беззастенчиво предлагают свою «помощь» на просторах Интернета.

В том, что заказать поддельную справку вполне реально, не так давно убедились и сами журналисты «КП - Ростов-на-Дону». После мини-расследования выяснилось, что потенциальным покупателям предлагают на руки якобы «официальный» документ с внесением данных в федеральный реестр. Чтобы получить заветное подтверждение нужно только назвать данные СНИЛС, город проживания, имя, фамилию и, конечно же, заплатить деньги.

Однако это довольно серьезное нарушение. За фальшивые ковидные сертификаты могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму.

- За изготовление поддельных документов, их предъявление и использование наказывают по уголовной статье, которая влечет штрафные санкции или арест до полугода. Но, если человек предъявит фиктивный сертификат на работе, а потом заразит других людей, применяться уже может и иная статья - «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Тогда нарушителю грозят крупный штраф, лишение свободы до 2 лет, а также принудительные работы. Все будет зависеть от последствий и различных нюансов, связанных с конкретной ситуацией, - рассказал глава управления информполитики донского правительства Сергей Тюрин.

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