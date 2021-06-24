"Привиться нельзя купить": Как я покупала поддельный сертификат о прививке от коронавируса в Ростове

Привезти сертификат нарушители обещали в течение 3-4 часов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Привиться нельзя купить». Где можно поставить знак препинания в этой фразе, каждый решает сам. Уже полмиллиона жителей Ростовской области прошли вакцинацию от коронавируса, другие ищут незаконные пути получить на руки сертификат, даже не появляясь в больнице.

Власти говорят о том, что представителям профессий, которые постоянно общаются с людьми, делать прививку от коонавируса нужно, иначе их переведут на «неконтактную» работу. Но не факт, что такая на предприятии есть. Кроме того, в заведениях общепита уже продумают: как организовать зоны, свободные от ковида. Так что по всем фронтам оставаться непривитым просто невыгодно.

Ожидаемо, что как грибы после дождя на черном рынке медицинских справок появились и многочисленные предложения получить сертификат о прививке, не выходя из дома или офиса. Журналисты «КП — Ростов-на-Дону» сами проверили, можно ли добыть незаконный документ. А также узнали, что за это будет продавцу и покупателю.

«3-4 ЧАСА — И У ВАС НА РУКАХ»

Все, кому вакцинация необходима для работы, но прививаться или боязно, или неохота ищут альтернативные способы получить сертификат — незаконные. С началом вакцинации от коронавируса в соцсетях и мессенджерах давно работают продавцы справок, которые наряду со справками для разрешения на оружие мгновенно дополнили свой ассортимент фальшивыми ПЦР и другими документы. Причем обещают, что на руки покупатель получит «официальный» документ с внесением данных об успешно сделанной прививке в федеральный реестр.

В итоге, находим немало таких каналов в одном из мессенджеров - у многих по нескольку тысяч пописчиков. Написали нескольким.

- А справку по вакцинации от ковида с регистрацией на госуслугах долго ждать? - печатаем вопрос.

Тут же робот спрашивает город и следом высылает условия: цена сертификата, время (нам обещали доставить в Шахты за 3-4 часа) и стоимость доставки. Причем все как один сообщали, что сегодня же на портале Госуслуг у заказчика появится отметка о вводе первой дозы вакцины, а после доплаты через 21 день электронный шприц введет вторую дозу. Предлагали и «вакцинацию» задним числом: то есть сегодня покупатель «получил» бы уже вторую инъекцию.

- Все подлинное и официальное, - уверяет менеджер.

И ДАЖЕ ПО ГОСТу...

Надо сказать, что дельцы по-разному относятся к своей работе: кто-то вручную пишет короткие сообщения, а у других робот рассылает целые «простыни» текста — данные, которые запрашивают у клиента, условия получения сертификата, варианты оплаты. В некоторых моментах до смешного перегибают палку:

- Официальный документ по ГОСТу, - добавляют важности поддельной бумажке и отметке на сайте.

Неясным только осталось место: в какой поликлинике какого города желающий получит обе дозы вакцины. Может, житель Шахт с разницей три недели пару раз смотался в Москву — за прививкой? Этот вопрос так и остался без ответа.

- Проходят проверки везде, - ответили крайне обтекаемо на той стороне чата.

ОТВЕТЯТ И ПРОДАВЕЦ, И ПОКУПАТЕЛЬ

Вот только поддерживать теневой бизнес, а именно - заказывать сертификат и нарушать закон - мы не стали. Зато узнали, что "светит" за такую сделку — и продавцу, и покупателю.

Как рассказали в Правительстве Ростовской области, за изготовление поддельных документов, их предъявление и использование предусмотрено наказание по статье 327 Уголовного кодекса РФ. За использование поддельных документов нарушитель заплатит штраф, а может и попадет под арест. Срок - до полугода.

- Но, если, имея фиктивный сертификат, человек предъявит его, к примеру, на работе, а потом заразит других людей, применяться может и другая статья уголовного кодекса, к примеру, 236 "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", - добавили чиновники. - Здесь наказанием может стать крупный штраф, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, а также принудительные работы на тот же срок. Все будет зависеть от последствий и различных нюансов, связанных с конкретной ситуацией.

Известно, что подобные моменты разбираются и рассматриваются в рамках доследственных проверок, а также предварительного и судебного расследования, проводимого органами внутренних дел и судебными инстанциями, если такое расследование назначено (возбуждено).

Если работодатель требует от работника прививочный сертификат, то должен удостовериться в его подлинности. Как будет проводить проверку — каждое предприятие решает самостоятельно.

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