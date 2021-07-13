В Ростовской области 100% взятых проб коронавируса относятся к индийскому штамму

90% из тех, кто сдал пробу, не выезжали за границу Фото: Александр БОЙКО

В Ростовской области из всех отобранных в последние три недели проб у 100% заболевших коронавирусом выявили индийский штамм. Об этом в ходе брифинга сообщил глава донского Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- Если раньше реди заболевших превалировал британский штамм, то с конца мая начали фиксировать индийский штамм, - прокомментировал Евгений Ковалев. - В последние три недели в 100% дорогостоящих проб (их берут у ограниченного количества пациентов - ред.), которые исследовали в двух ростовских университетах, подтвердили индийский штамм.

При этом 90% обследованных не выезжали за рубеж. Это свидетельствует о том, что индийский штамм уже широко распространен в популяции, - объяснил главный санитарный врач региона.

Также глава Роспотребнадзора отметил, что в последние две недели индийский штамм коронавируса выявляется среди отдельных прибывающих в аэропорт граждан Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

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