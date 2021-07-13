Около 600 жителей Ростовской области, вернувшись из-за рубежа, заплатят штрафы

Решение о наложении штрафа принимает суд Фото: Алиса ТИТКО

Уже около 600 материалов передано специалистами Роспотребнадзора для привлечения к ответственности нарушителей антиковидных мер, возвращающихся из-за рубежа. Речь идет о случаях, когда вернувшись на Дон, человек не сдает тест на коронавирус. Об этом заявил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев в ходе брифинга.

- Нами направлено около 600 материалов, чтобы люди были привлечены к ответственности при отказе от исследования или вовремя не предоставленной информации на портал Госуслуг. Ответственность предусматривает Кодекс об административных правонарушениях, а решение принимает суд, - прокомментировал глава донского Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач региона напомнил, что по возвращении домой из-за рубежа граждане обязаны сдать тест на коронавирус и передать его результаты на портал Госуслуг. От этой процедуры освобождаются те, кто еще до вылета из России успел получить оба компонента вакцины от ковида.

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