Темпы вакцинации в рядах правительства региона сейчас выше, чем в Роспотребнадзоре. Фото: сайт правительства Ростовской области

На сегодня в управлении Роспотребнадзора Ростовской области от общей численности сотрудников (немногим более 400 человек в Ростовской области) привито почти 50%. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Ковалев во время онлайн-брифинга.

- При этом, если учитывать число сотрудников, которые перенесли заболевание, и у них еще не прошло полгода, то охват иммунизации составляет 69,3%, - прокомментировал руководитель.

Также главный санитарный врач Дона рассказал личную историю заболевания коронавирусом и вакцинации.

- У меня клинического течения болезни не было, болезнь протекала бессимптомно в октябре прошлого года. На сегодня я уже завершил двукратный курс иммунизации, - рассказал глава донского Роспотребнадзора.

В свою очередь начальник управления информационной политики Сергей Тюрин сообщил о количестве вакцинированных в правительстве Ростовской области.

- У нас работает немногим более 400 человек. По данным на 12 июля 57,7% человек уже вакцинировано, а с учетом имеющих антитела — уже более 80%.

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