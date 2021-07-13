Вакцинация на Дону: что делать, если привитому аннулировали сертификат

На сайте госуслуг возможны технические сбои Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал, что делать привитым жителям региона, если у них аннулировали сертификат после повторного заражения COVID-19.

- Вы видите, насколько большая нагрузка на единый портал госуслуг по тем или иным основаниям. Иногда бывают какие-то сбои. В этой связи те вопросы, которые связаны с эксплуатацией либо с какими-либо изменениями данных, если вы считаете, что они не обосновано были внесены, необходимо связываться с технической поддержкой портала. Четкая связь налажена, нужно задавать вопросы оператору, - прокомментировал Евгений Ковалев.

На этом же брифинге глава управления Роспортребнадзора рассказал, что в регионе уже выявили ряд случаев заболевания инфекцией после вакцинации. Вирус обнаружили у привитых одним и двумя компонентами препарата.

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