В Ростове владельцев ТРЦ призвали вакцинировать персонал

Заместитель сити-менеджера напомнил о сложной эпидобстановке. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове владельцам торгово-развлекательных центров напомнили о важности санитарных правил и вакцинации работников. Прививать персонал призвал первый заместитель главы администрации города Юрий Овчинников.

- Чтобы облегчить процедуру, в городе действуют мобильные пункты вакцинации. Предпринимателям, в штате которых работает от 30 человек, достаточно подать заявку в управление торговли города. После ее рассмотрения горздрав направит медицинскую бригаду на предприятие, - сообщил Юрий Овчинников.

Это заявление чиновник сделал во время встречи с руководителями ТРЦ в горадминистрации. Заместитель сити-менеджера напомнил собравшимся, что сейчас эпидобстановка по-прежнему остается очень сложной. Чтобы избежать распространения инфекции, нужно вакцинировать 60% населения.

- В отличие от многих других регионов, у нас нет проблем с вакциной. Ее запасы регулярно пополняются, - подчеркнул Юрий Овчинников.

Информацию о том, что вакцины достаточно накануне подтвердил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

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