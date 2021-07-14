Главными достопримечательностями Ростова назвали набережную и левый берег

Ростовчане назвали главные достопримечательности города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители донской столицы назвали главные достопримечательности города. По итогам проведенных компанией SuperJob опросов, ими стали набережная реки Дон и левобережная часть города.

В пользу этих двух объектов высказались 17% опрошенных местных жителей. Вторую строчку рейтинга заняла река Дон, а третью совершенно неожиданно - сам город Ростов-на-Дону.

Также в списке достопримечательностей оказались Парк Революции, Покровский и Петровский скверы. Они набрали семь процентов голосов опрошенных. Далее шли Стела на Театральной площади, сама площадь и исторический центр Ростова.

Также опрошенные ростовчане отметили аэропорт Платов и стадион «Ростов - Арена».

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