За сутки еще 318 случаев коронавируса выявили в Ростовской области

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 9990 тестов Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области за сутки подтвердили 318 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,2. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2460. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 48 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове – 109. На втором месте находится Сальский район, там 12 заболевших, в Таганроге и Красносулинском районе — по 11, в Каменске-Шахтинском и Аксайском районе — по 10.

По 8 случаев выявили в городе Гуково, Новошахтинске и Зерноградском районе. Меньше всего положительных тестов за сутки — по 1 — подтвердили в Мартыновском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.

Среди новых заболевших 45,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,9% - от 46 до 65 лет, 11,3% - от 66 до 79 лет, 4,1% - старше 80 лет, 9,1% - дети.

Лечение в стационарах получают 2449 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 28 человек, на неинвазивной ИВЛ – 231.

За прошедшие 24 часа в Ростовской области зарегистрировали еще 24 умерших с COVID-19. Это 13 женщин 57, 69, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 83, 86 лет, и 11 мужчин 39, 48, 51, 54, 58, 68, 69, 72, 74, 84 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в регионе стали уже 4878 человек.

Накануне главный санитарный врач Дона сообщил, что среди привитых выявили случаи заболевания COVID-19.

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