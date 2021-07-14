Еще 24 пациента с COVID-19 умерли в Ростовской области

Лечение в стационарах сейчас получают 2449 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 14 июля, в Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 24 умерших с COVID-19. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства региона.

- Скончались 13 женщин 57, 69, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 83, 86 лет, и 11 мужчин 39, 48, 51, 54, 58, 68, 69, 72, 74, 84 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в регионе стали уже 4878 человек, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах сейчас получают 2449 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 28 человек, на неинвазивной ИВЛ – 231. За сутки коронавирусом заболели 318 жителей Дона.

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