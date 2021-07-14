Ростовчанин лишился 800 тысяч рублей из-за квартирного мошенника

Квартира так понравилась ростовчанину, что он перечислил залог "продавцу" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Ростова-на-Дону стал жертвой квартирного мошенника и лишился 800 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- Мужчина рассказал о том, что на одной из популярных торговых интернет-площадок увидел объявление о продаже подходящего жилья, - уточняется в сообщении. - Ростовчанин связался с продавцом о показе квартиры. При встрече продавец убедил покупателя перевести ему 800 тысяч рублей в качестве предоплаты.

Жилище так сильно понравилось ростовчанину, что он выполнил условия продавца и внес залог в размере 800 тысяч рублей. Однако, продавец не оформил документы в установленный срок и перестал выходить на связь.

Когда пострадавший понял, что его обманули, обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Донским полицейским удалось найти подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном. Сейчас он находится под домашним арестом.

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