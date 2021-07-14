Изъяли 7 тонн: дело об опасной красной икре рассмотрит суд в Ростовской области

В икре нашли кишечную палочку и золотистый стафилококк Фото: Дарья АСЛАМОВА

В Ростовской области дело об опасной для здоровья красной икре уже передали в суд. Гендиректору коммерческой фирмы, который не оформил ветеринарные документы на товар, грозят штраф, принудительные работы или ограничение свободы до 2 лет. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Как пояснили в ведомстве, всего у компании изъяли более 7 тонн красной икры, на 4 тонны не было документации. Пробы продукта проверили в лаборатории. Выяснилось, что в икре было превышено количество «мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, дрожжей, плесени». Также специалисты обнаружили кишечную палочку и золотистый стафилококк. Некачественный товар хранили с 2018 по 2019 год.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Дело с обвинительным заключением уже передали в суд, - прокомментировали в пресс-службе Следкома.

Ранее в одном из магазинов Ростова нашли более 8 тысяч флаконов с опасными духами. Этот товар изъяли.