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Происшествия30 июня 2021 11:37

8 695 флаконов с опасными духами нашли в одном из магазинов Ростова

Весь товар уже изъяли. Владельцу грозит штраф
Ангелина СКИБА
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Подозрительную парфюмерию нашли во время проверки Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Подозрительную парфюмерию нашли во время проверки Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В Ростове накрыли парфюмерный магазин с нелегальными и потенциально опасными для жизни духами и туалетной водой. Всего вне закона оказались 8695 флаконов, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

- Товар не был маркирован. Кроме того, отсутствовали документы, подтверждающие безопасность продукции. За нарушение ответит владелец точки, уже завели два административных дела, - добавили в ведомстве.

Наказать бизнесмена могут штрафом или даже конфискацией. Известно, что подозрительную парфюмерию нашли во время проверки магазинов на одном из оптово-розничных рынков донской столицы.

Накануне в незаконной деятельности уличили еще одного предпринимателя, на этот раз в Таганроге. Мужчина оборудовал незаконный цех, в котором нашли 4 тонны рыбы.