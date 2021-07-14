Суммарная мощность ветропарков Ростовской области составила 560 МВт

До конца года на Дону планируют ввести вторую очередь Казачьей ВЭС. Фото: сайт правительства РО

Ростовская область - первая в стране по мощности ветрогенерации. Донские станции сейчас вырабатывают 560 МВт. Всего в регионе уже ввели в эксплуатацию 5 ВЭС. Об этом со ссылкой на министра промышленности и энергетики Андрея Савельева сообщает сайт донского правительства.

- В настоящее время регион находится на первом месте по установленной мощности ветрогенерации в России. Это подтверждено рейтингами крупных российских ассоциаций в области ВИЭ. До конца этого года на Дону планируют ввести вторую очередь Казачьей ВЭС, - рассказал министр промышленности и энергетики Андрей Савельев.

Ветровые электростанции находятся в Каменском, Красносулинском, Азовском и Зимовниковском районах. В их строительство инвесторы вложили более 50 млрд рублей.

Ранее планы по возведению еще одного ветропарка в Ростовской области обсудили на международной выставке «Иннопром-2021». Власти региона пообещали инвестору организационную поддержку и возможность включения проекта в перечень «Губернаторской сотни».