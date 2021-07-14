В Ростовской области отец задолжал 215 тысяч по алиментам совершеннолетнему ребенку

Должник был уверен, что повзрослевшему ребенку ничего не должен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ростовской области задолжал своему ребенку 215 тысяч рублей по алиментам. Совершеннолетие не избавило отца от выплаты долга. Об этом сообщают в пресс-службе Управления ФССП России по Ростовской области.

- Мужчина долгое время не платил по счетам, думая, что совершеннолетие ребенка освобождает от задолженности, - уточняется в сообщении. - В результате этого он задолжал бывшей жене и ребенку более 215 тысяч рублей.

Судебный пристав сообщил неплательщику об имеющейся задолженности, но выплачивать деньги мужчина так и не начал. После этого к нему вновь явился госслужащий и вручил алиментщику предупреждение о последствиях неуплаты. Должник предупреждение проигнорировал.

Пристав в очередной раз приехал к неплательщику и узнал у того причину отказа уплаты долга. Выяснилось, что горе-отец намеренно не погашал долг, так как считал, что после совершеннолетия ребенка ничего ему не должен.

Госслужащий объяснил мужчине, что совершеннолетие не списывает долг по алиментам, и деньги мужчине все же придется заплатить.

Чтобы избежать серьезных последствий, дончанин пообещал расплатиться в полном объеме. Вскоре на счет отделения судебных приставов по Шолоховскому и Верхнедонскому районам поступил платеж, который потом был переведен матери с ребенком.

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