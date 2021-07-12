В Ростове приставы заставили должника снести незаконные постройки

В Ростове местного жителя приставы заставили снести незаконные постройки Фото: "КП" Архив

В донской столице одного из должников заставили снести постройки на улице Курчатова, установленные незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП Ростовской области.

Судебный пристав явился к должнику и предъявил решение суда, согласно которому ростовчанин должен был осуществить снос объектов. Освободить земельный участок необходимо было в обозначенный срок, но горожанин не торопился проводить демонтаж. За это ему пришлось выплатить пять тысяч рублей исполнительного сбора, а также были приняты меры по взысканию денежных средств по исполнительному сбору в бюджет РФ.

Должник никак не обращался с просьбами об отсрочке и никаких сведений о том, что выполнить работы невозможно также не предъявлял. На связь мужчина не выходил, в связи с этим, был объявлен в розыск.

- В результате разыскных мероприятий местонахождение должника было установлено. Судебный пристав-исполнитель составил в отношении него административный протокол по статье 17.15 КоАП РФ, - сообщили в ведомстве.

После этого мужчина стал опасаться возникновения более серьезных проблем и в кратчайшие сроки нанял рабочих, которые осуществили демонтаж и освободили земельный участок.

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