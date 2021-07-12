Злостного неплательщика алиментов заставили подметать улицы в Ростовской области

Злостный неплательщик алиментов 30 часов подметал улицы Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области злостному неплательщику алиментов пришлось подметать улицы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП Ростовской области.

Долгое время дончанин не платил алименты бывшей супруге и своему ребенку. В результате этого он задолжал им более 174 тысяч рублей. Судебный пристав сообщил ему об имеющейся задолженности, но выплачивать деньги мужчина так и не начал. После этого к нему вновь явился госслужащий и на месте был составлен протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей". Документ отправили на рассмотрение в суд.

- Суд по результатам рассмотрения дела по существу признал должника виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 30 часов, - сообщили в ведомстве.

Пристав в очередной раз приехал к неплательщику и вручил ему постановление суда. Согласно ему мужчина отправился отбывать наказание в МУП "Багаевское управление ЖКХ". Все положенные часы он отработал дворником в «Центральном парке». А затем мужчина отправился подыскивать постоянную работу, чтобы погасить задолженность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поступил очень непорядочно»: экс-жена футболиста Павла Мамаева обвинила спортсмена в том, что он отказался от сына из-за денег.

Алана Мамаева все же будет взыскивать алименты через суд.