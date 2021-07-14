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Происшествия14 июля 2021 17:25

Горела квартира: в Ростове из пятиэтажки эвакуировали 30 человек

К этой минуте пожар уже потушили
Ангелина СКИБА
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На месте происшествия задействовали 21 человека и 8 спецмашин

На месте происшествия задействовали 21 человека и 8 спецмашин

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня, 14 июля, в Ростове на Веры Пановой, 37 из-за пожара эвакуировали 30 человек. К этому моменту возгорание уже потушили, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

- Эвакуировали 30 человек, двоих взрослых и одного ребенка спасли с помощью коленчатого подъемника. Информация о ЧП поступила в 15.19. Огонь на площади в 40 кв. метров локализовали в 15.50, все потушили в 16.05, - уточнили в ведомстве.

Известно, что пожар вспыхнул в квартире на 5 этаже здания. На месте происшествия задействовали 21 человека и 8 спецмашин. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на первом этаже жилой постройки находится женская консультация.

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