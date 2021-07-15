Пробки в Ростове-на-Дону на утро 15 июля: для автомобилистов затруднения минимальны

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 15 июля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, улица Профсоюзная, а также улицы Доватора, Малиновского, Портовая.

В центре водители вынуждены стоять на улице Варфоломеева, улице Красноармейской, проспекте Михаила Нагибина, улице Ларина, проспекте Ленина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, 56-й Армии, Особенная, Зрелищная.

На Северном пробки скапливаются на улице Нариманова и в переулке Оренбургском, а также на проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Орская, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, Менжинского и проспекту Шолохова.

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