В Ростове проверили состояние атмосферного воздуха

Экстремально высокого загрязнения воздуха не фиксировали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове экстремально высокого загрязнения воздуха не фиксировали. Это подтверждают результаты государственного мониторинга, сообщают областные власти.

Отдельные случаи высокого загрязнения в прошлом году объясняют прохождением пылевой бури. Тогда природное явление наблюдали в разных районах региона, в том числе ветер с пылью бушевал и в донской столице. Однако на статистику за пять лет это особо не повлияло, потому что общее состояние радикально не менялось.

Сейчас за воздухом в Ростове следят с помощью 7 стационарных постов, которые отбирают пробы. Также с 2020 года специалисты проводят маршрутные наблюдения в Советском районе города.

По данным властей, южную столицу даже собираются включить в перечень участников федерального проекта «Чистый воздух». Это поможет дополнительно улучшить качество атмосферного воздуха. Подобные проверки также проводят в Таганроге, Волгодонске, Шахтах, Азове, Цимлянске и Новочеркасске.

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