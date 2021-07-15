У жителя Краснодарского края изъяли почти 600 предметов вооружения

При обыске нашли 587 единиц военной продукции. Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни

Сотрудники Южного таможенного управления ликвидировали контрабандный канал поставки за рубеж, а точнее - в Республику Беларусь, продукции военного назначения. Об этом сообщают в пресс-службе Южной оперативной таможни.

- Как удалось установить, 44-летний житель Краснодарского края тайно воспользовался личным кабинетом своей супруги, у который был заключен договор с транспортной компанией на оказание курьерских услуг. Таким образом мужчина оформлял и отправлял в Беларусь военную продукцию, - уточняется в сообщении. - Когда на таможне вскрыли посылку, то обнаружили два “жилета транспортных модульных с ранцами патрульными “6Ш117”.

Отправитель задержан. В ходе обысков в квартире злоумышленника были изъяты более 500 единиц комплектующих от автомата “Калашников” и пистолета “Макаров”, комплект прицела 1ПН58, РПГ- 18 “Муха”, 28 реактивных осветительных и сигнальных патронов, 53 наземных сигнальных патрона, два шлема, две гарнитуры ГСШ - 01 6М2 и учебную осколочную гранату.

Сейчас в отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело по статье “Незаконное перемещение через таможенную границу иного вооружения”.

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