Зеленые, желтые и даже синие: стрекозы атаковали Ростовскую область

Нашествие стрекоз уже обсуждают в социальных сетях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вслед за божьими коровками Ростовскую область атаковали стрекозы. Зеленые, желтые и даже синие крылатые семейства замечают в совершенно разных местах.

Обычно эти насекомые предпочитают луга, заросли кусов и опушки посадок. Но в этом году они в большом количестве летают и около жилья людей. Стрекозы разбавляют городской пейзаж и радуют взор прохожих.

Нашествие стрекоз обсуждают в социальных сетях. Некоторые делятся фотографиями и видеороликами с насекомыми. Так, в одном из ростовских пабликов уже появились шутки и замечания.

- Все нормально. Стрекозы прилетели есть божьих коровок, - пояснил участник беседы.

- От такой жары можно ожидать любого нашествия, - написала под постом жительница Дона.

- Так стрекозы это хорошо. Все взаимосвязано. Они у нас всегда были, так как много комаров, - добавил один из комментаторов.

- Моя кошка замкнула бы эту пищевую цепочку, - пошутил ростовчанин.

Ранее в Интернете люди делились друг с другом кадрами с божьими коровками. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» даже обратилась к зоологу, чтобы узнать причины массового нашествия красно-черных путешественниц.