В Новочеркасске назначили нового директора департамента ЖКХ

Новый руководитель приступил к обязанностям с 15 июля. Фото: сайт администрации Новочеркасска

Василия Бушуева назначили новым директором департамента ЖКХ Новочеркасска. Руководитель приступил к обязанностям с сегодняшнего дня, то есть с 15 июля. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

- Много лет специалист работал на предприятии «Спецавтохозяйство». Прошел путь от техника полигона до замдиректора. С 2016 по 2019 год руководил департаментом ЖКХ, а после этого возглавлял «Новочеркасскую службу эксплуатации». Последний год работал заместителем директора по АХЧ Центра соцобслуживания населения, - говорится в сообщении.

Василий Бушуев сменил в должности прежнего главу департамента ЖКХ Дениса Черненко.

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