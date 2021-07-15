Сергея Бодрякова назначили и.о. главы администрации Аксайского района

Новый руководитель уже вступил в должность. Фото: сайт администрации Аксайского района

В Ростовской области исполняющим обязанности главы администрации Аксайского района назначили Сергея Бодрякова. Новый руководитель уже вступил в должность.

До этого - с марта 2020 по июль 2021 года - Сергей Бодряков был первым заместителем министра природных ресурсов и экологии Ростовской области. А еще раньше он руководил департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений, возглавлял учреждение «Казаки Дона», а также был директором по инвестициям в «Региональной корпорации развития».

Имеет высшее образование, окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию, а также Сергей Бодряков прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС.

Он сменил в должности Виталия Борзенко, который написал заявление об отставке. Прежний глава проработал в районе почти 30 лет. Официально нового руководителя, уже без приставки и.о., должны утвердить в августе.

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