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Общество13 июля 2021 19:28

В Аксайском районе в середине августа назначат нового главу администрации

На замещение должности уже назначен конкурс
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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В Аксайском районе 13 августа назначат нового главу администрации. Фото: администрация Аксайского района

В Аксайском районе 13 августа назначат нового главу администрации. Фото: администрация Аксайского района

В Ростовской области приняли решение к середине августа назначить нового главу администрации Аксайского района. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

В настоящее время собранием депутатов района уже назначен конкурс на замещение должности. Кроме того, утвержден порядок его проведения.

На данный момент определена только половина состава конкурсной комиссии. Вторая половина будет назначена позже губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Это планируется сделать до 30 июля.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до начала августа. Контракт с новым главой администрации района будет заключен 13 августа.

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