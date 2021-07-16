Ковидный госпиталь Таганрога развернул максимальное количество коек в июле

В прошлую волну COVID-19 открывали 140 коек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больнице скорой помощи Таганрога развернули 150 ковидных коек. Это максимальное количество мест на сегодняшний день, сообщил в интервью местному телеканалу главный врач медучреждения Дмитрий Сафонов.

- На данный момент мы развернули 150 коек. Это максимальное количество. В прошлую волну открывали 140 коек. Переполнения госпиталя сейчас нет. Задержек в госпитализации также нет. Занято порядка 140 коек, - рассказал Дмитрий Сафонов.

При этом главврач БСМП отметил, что 10 свободных мест - цифра не настолько критичная, как может показаться на первый взгляд. На самом деле, больница сейчас «пришла к определенному равновесию между количеством поступающих и выписываемых пациентов».

- Инфекционный процесс, о котором мы говорим, протекает по-разному. Конечно, есть пациенты, которые находятся и по два месяца инфекционном госпитале или инфекционной реанимации. Часть из них, к сожалению, теряем. Другие выздоравливают, причем это значимая часть. Иногда мы выписывали пациентов, которые находились у нас несколько месяцев. Длительный процесс лечения не так часто происходит. Основную массу поступивших мы пролечиваем, и они возвращаются домой, - пояснил главный врач БСМП Таганрога Дмитрий Сафонов.

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