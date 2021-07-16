В пяти домах Таганрога отключили газ из-за долгов управляющей компании

Пострадавшим жильцам нужно срочно предпринимать меры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пяти многоквартирных домах Таганрога отключили газ из-за долгов управляющей компании. Организация не выплатила 6,1 млн рублей. Пострадавшим жильцам нужно срочно предпринимать меры, подчеркнули в пресс-службе «Газпрома». О ситуации стало известно сегодня, 16 июля.

- ЖКХ «Южное» обслуживала пять многоквартирных домов на Мариупольском шоссе с сентября 2020 года. За все время УК не обращалась для оформления договора на поставку газа. В интересах жильцов поставку газа продолжали весь отопительный сезон 2020-2021, - пояснили в «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Теперь, чтобы ресурс снова вернули, таганрожцы должны «выбрать управляющую компанию, создать ТСЖ или передать котельные в эксплуатацию теплоснабжающей организации».

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