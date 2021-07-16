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Общество16 июля 2021 17:10

В Ростове жителей Пролетарского района на сутки оставят без воды

Это сделают из-за технических работ
Ангелина СКИБА
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Об отключении предупредил «Ростовводоканал»

Об отключении предупредил «Ростовводоканал»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону несколько улиц на сутки оставят без холодной воды. Ее перекроют с 8.30 21 июля до 8 часов 22 июля. Информацию об этом опубликовала пресс-служба АО «Ростовводоканал».

Снабжение будет прекращено в границах от 35 линии до 23 линии и от 2-ой Пролетарской до Береговой, - говорится в сообщении.

Воды не будет из-за технических работ. Специалисты будет вести переврезку на 19 линии от Закруткина до Листопадова, а также на Листопадова и Богданова.

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