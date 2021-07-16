"Сами попросили": мужчина в маске Шрека явился за продуктами в ростовский супермаркет

Ростовчанин в маске шрека пытался купить продукты в супермаркете. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

В донской столице местный житель пришел в магазин с весьма необычным средством индивидуальной защиты. О произошедшем рассказали ростовчане в одном из городских пабликов в соцсети.

Мужчина явился в супермаркет, набрал полную корзину продуктов и отправился на кассу. Он как ни в чем не бывало выложил продукты на ленту и стал ждать своей очереди. Спасаться от коронавируса ростовчанин не спешил, но услышав от продавщицы гневное: "Маску наденьте!", он тут же полез в сумку и достал из нее резиновую маску известного персонажа Шрека с прорезями лишь для глаз и надел ее на голову.

Очередь покатилась со смеху, но продавщица осталась недовольна и потребовала надеть нормальную маску, на что мужчина выразил протест, сказав, что его маска вполне нормальная, так как она, как и привычные средства индивидуальной защиты блокирует дыхание, но кассир по-прежнему отказывалась пробивать ему выбранные продукты. То, чем закончилась эта эпопея осталось за кадром, запись обрывалась на самом интересном месте.

Пользователи оставили к опубликованному видео множество саркастичных комментариев.

"Ну, сами попросили", "Красава! На позитиве. Все, как просили - маска есть", "Аплодирую стоя", - написали ростовчане.

Но нашлись и те, кто стали на сторону кассира, высказавшись о том, что ей и самой тяжело в этой маске находиться целый день, а тут еще и подобные кадры являются.

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