За сутки от коронавируса скончались 22 дончанина

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 22 местных жителя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области увеличилось количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

За минувшие сутки в регионе скончались еще 22 человека. Таким образом, общее число летальных исходов возросло до 4 940 местных жителей.

- Новыми жертвами коронавируса стали 14 женщин, 46, 58, 59, две по 62 года, 63, 66, 67, 73, 75, 78, 83, 84, 91 года, и восемь мужчин – 43, 53, 64, 67, 69, 79, 81, 86 лет, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что все они имели заболевания сердечно-сосудистой и других систем. В настоящее время в донских госпиталях в тяжелом состоянии по-прежнему находятся 26 человек, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, за их жизни каждый день неустанно борются врачи.

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