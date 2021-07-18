Народный календарь на 18 июля: мужчина для счастья следовало долго смотреть на небо

Народный календарь на 18 июля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Народный календарь на 18 июля: наши предки считали, что, если облака были желтыми, то это к дождю. Испарения над навозной ямой тоже поднимались вверх перед дождем. Молодой месяц светил ярко к теплой осени. Много звезд появлялось перед солнечной погодой. Радуга с утра - к дождю, вечером - к ясной погоде.

Месяц переливался на исходе - к хорошему урожаю хлеба. Если листья картофеля были обращены к небу, то это означало, что дождя не будет. Вороны летали высоко к хорошей погоде. Радуга на западе появлялась к усилению ветра. Насекомые стаями летели на огонь костра к хорошей погоде. На листьях клена появились капельки - через два-три дня наступит дождливая погода. Темные звезды к ненастью. Большая и полная Луна – к солнечной погоде. Бледная и маленькая – к затяжным дождям.

Тучи шли с юго-запада к дождю. Полуденный месяц лежит рогами вниз - к жаркой погоде. Вечерний месяц рогами вверх - к холодной зиме. Круторогий - к теплу. Луна в дымке – к дождливой погоде. А если в период дождей она светит ясно – скоро земля просохнет. Полнолуние в этот день – к половодью весной. Мужчина, который дольше всех будет смотреть на небо этой ночью, будет самым счастливым. Если в этот день начать травить бабочек–капустниц – они весь год беспокоить не будут. Созревает рожь – хорошо клюет угорь.

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