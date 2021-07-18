Работу четырех светофоров должны восстановить в ближайшие часы Фото: сайт администрации Ростова

Вечером 18 июля в Ростове на несколько часов отключили сразу пять светофоров. Работу четырех должны восстановить в ближайшие часы, еще один обесточивали примерно на час. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, пока е работают объекты на проспекте 40-летия Победы - около школ №81 и №106, а также на пересечениях Тимошенко/Оганова и Вавилова/Неклиновской.

К этой минуте вновь загорелся светофор на Социалистической/Кировского. Все отключения были аварийными.

Ранее стало известно, что в донской столице планируют скорректировать работу пяти светофоров на пересечениях Малиновского/Еременко и Белорусской/Сальском. Это должно улучшить ситуацию в часы-пик в дорогах.