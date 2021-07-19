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Происшествия19 июля 2021 16:06

МЧС: «Пожар на Шоссейной Новочеркасске полностью потушили»

На месте происшествия работали 28 человек, было задействовано 7 единиц техники
Ангелина СКИБА
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Огнем было пройдено 250 кв. метров. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Огнем было пройдено 250 кв. метров. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Пожар на территории заброшенного АТП, на улице Шоссейной, потушили в 15.45. Сгорели покрышки, всего огнем было пройдено 250 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Пожар вспыхнул сегодня, 19 июля. Информация о ЧП в экстренные службы поступила в 14.48. После этого спасатели сразу же выдвинулись к очагу горения. В 15.18 огонь удалось локализовать, а еще через 27 минут после этого все потушили.

На месте происшествия работали 28 человек, было задействовано 7 единиц техники. О погибших и пострадавших в МЧС не сообщили.

Пожар в Новочеркасске на улице Шоссейной 10.07.2021
Видео: пресс-служба управления МЧС по РО