Составили 79 протоколов: на рынках и в супермаркетах Ростова нашли нарушения

Мониторинг провели на 9 розничных рынках. Фото: сайт администрации Ростова

С 16 по 18 июля в Ростове провели рейд по ТЦ, супермаркетам и рынкам, в том числе специалисты оценили соблюдение ковидных ограничений. Всего осмотрели 903 территории, было составлено 79 протоколов, сообщил глава городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

- В том числе провели мониторинг 9 розничных рынков: «Элеонора», «Лидер», «Пан - Ком», «Георгий», «Центральный рынок», «Донские зори», «Западное», «Нахичеванский базар», «Рынок Донской». Также обследовали 11 торговых комплексов, - рассказал Константин Тихонов.

Чиновник отдельно остановился на нарушениях, которые выявили на Центральном рынке. Он отметил, что в торговой зоне не следили за масочным режимом, поэтому были составлены административные протоколы. Кроме того, на рынке обнаружили табак, обувь, сумки и текстильную продукцию без документов. Сейчас выясняют, почему так произошло.

Также комиссия составила 20 протоколов за нелегальные ларьки, которые находятся на прилегающей к Центральному рынку территории. Речь идет о точках на Соборном, Семашко, пересечении Московской и Буденовского, а также на «Западном развороте».

К слову, это уже не первые протоколы, которые составляют в отношении Центрального рынка. Ранее бизнес-омбудсмен Олег Дереза выразил несогласие с претензиями властей и посоветовал обратить внимание на другие проблемы города.

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