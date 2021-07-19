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Экономика19 июля 2021 10:31

Бизнес-омбудсмен назвал «травлей» претензии к Центральному рынку Ростова

По мнению Олега Дерезы, достопримечательность южной столицы «решили поставить на колени»
Ангелина СКИБА
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Центральный рынок несколько раз штрафовали за нелегальную ярмарку на улице Станиславского

Центральный рынок несколько раз штрафовали за нелегальную ярмарку на улице Станиславского

Фото: Александр РОГОЗА

В Ростовской области бизнес-омбудсмен Олег Дереза назвал «травлей» претензии властей донской столицы к Центральному рынку. Свое мнение эксперт опубликовал на странице в Facebook.

- Огульная критика с перевёрнутыми фактами вызывает только неприятие. К сожалению, я как уполномоченный по защите прав предпринимателей не могу остановить это несправедливое действо. Чиновники решили поставить одну из достопримечательности южной столицы на колени, - написал Олег Дереза.

Бизнес-омбудсмен обратил внимание властей на то, что в городе есть и другие проблемы, которые требуют решения. Так, например, Олег Дереза, «чтобы не было стыдно» посоветовал не водить людей на Центральный рынок, а показать им «забор вместо кинотеатра Россия», а также «свистков, стоящих и собирающих дань с водителей автобусов».

Ранее Центральный рынок несколько раз штрафовали за нелегальную ярмарку на улице Станиславского. Власти призвали директора торговой зоны разобраться с этим как можно скорее. Сейчас этой работой уже занялись. Также недавно во время проверки на рынке нашли нарушения санитарных правил.

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