С 22 июля ограничат проезд транспорта по нескольким улицам Ростова

Ограничения введут из-за строительства многоэтажки и ремонта дорог Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 22 июля на нескольких улицах Ростова ограничат движение транспорта. Об этом предупреждают городские власти.

Так, больше двух месяцев - до 30 сентября - будут стоять ограждения на Соколова от Варфоломеева до Соколова, 92 и на Варфоломеева от Соколова до Чехова. Проезд вынужденно осложнят из-за строительства многоэтажки.

До 1 сентября на время ремонта дорог введут ограничения на Казахской, по Нариманова - от Погодина до Марксистского и от Михаила Нагибина до Мартовицкого, а также на Вавилова - от Королева до Таганрогской и от Дачной до Шеболдаева. Кроме того, до сентября такая же ситуация будет на Доломановском - от Текучева до Мечникова.

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